Nuova pretendente che si iscrive alla corsa per Benjamin Pavard

Spuntano rivali per l’Inter nella corsa a Benjamin Pavard.

Secondo quanto riporta l’Express, anche il Liverpool si sarebbe iscritto alla corsa per il terzino. Ancora non sono stati avviati i contatti, ma nella lista dei desideri di Klopp c’è anche il terzino francese, autore al Bayern Monaco di quattro reti e un assist in trenta presenze nell’ultima stagione di Bundesliga.

L’articolo Pavard, nuova rivale per l’Inter: ci pensa una big di Premier League proviene da Inter News 24.

