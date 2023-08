Roberto Goretti, direttore sportivo della Reggiana, ha parlato dopo l’ufficialità dell’affare Manolo Portanova

Roberto Goretti, direttore sportivo della Reggiana, ha parlato dopo l’ufficialità dell’affare Manolo Portanova (ricordiamo che il giocatore è stato condannato in primo grado a sei anni di carcere, in rito abbreviato, per violenza sessuale di gruppo). Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Manolo Portanova per noi è un calciatore come gli altri. Abbiamo depositato il contratto firmato dopo aver atteso in accordo col Genoa il verdetto della giustizia sportiva. Si tratta di un contratto articolato che ci preserva da aspetti legati alla vicenda».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG