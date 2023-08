Gigi Riva, ex attaccante e bandiera del Cagliari, ha parlato in merito all’addio al calcio da parte di Gianluigi Buffon

PAROLE – «Il nostro è stato un rapporto semplice e allo stesso tempo splendido. Un fuoriclasse in campo e un. trascinatore sia in partita che negli spogliatoi. Insomma un giocatore assolutamente determinante. Quello che ha raccolto in carriera dimostra che razza di calciatore è stato».

