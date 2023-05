La Juve di Allegri eguaglia quella di Lugi Delneri per numero di sconfitte. E per fortuna siamo ormai arrivati alla fine

L’atteggiamento e poi poco altro. Questo si può salvare nell’ennesima sconfitta stagionale di una Juventus che, dopo l’eliminazione col Siviglia, ha definitivamente mollato il colpo, facendosi sommergere dal grigiore generale di una stagione che era iniziata con i migliori auspici, ma che è terminata come peggio non si poteva. Dieci sconfitte in campionato (diciassette totali) sono un numero troppo pesante per una squadra del calibro di quella bianconera, che ora si ritrova nuovamente fuori dalla Champions League (non solo per colpa sua, c’è da dirlo) come non accadeva da poco più di un decennio. Più precisamente dalla stagione 2010/11, quando all’ombra della Mole era arrivato Luigi Delneri, autore di una delle più sciagurate annate vissute da Madama, tornata a vedere con prepotenza i fantasmi in questi ultimi tempi.

Altre anaolgie con quella stagione possono essere l’uscita da una competizione europea già ai gironi. Allora era l’Europa League e la Juve andava a pareggiare in casa del modesto Lech Poznan, mentre ora si trova clamorosamente a cedere il passo al Maccabi Haifa, che in Champions non vinceva una partita da oltre venti anni. Un presagio di quelli che sono poi stati mesi completamente da cancellare dalla memoria di tutto il popolo bianconero, che ora ha solamente voglia di staccare e prendersi una pausa, prima di ripartire con rinnovate speranze tra qualche mese. Stesso discorso vale per Allegri, che pure non sa se sarà confermato alla guida della squadra dopo quanto si è visto nell’ultimo periodo. Un Max così nervoso non lo si era mai visto prima e, forse, anche lui ha capito di essere ormai arrivato alla fine. Una fine che non è mai stata così salvifica, visto che ormai nessuno sarebbe riuscito ad andare ancora avanti a lungo. Ora tutti a Udine a provare a chiudere al meglio il 2022/23, anche se le motivazioni, ormai, sono sotto terra.

