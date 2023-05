La Juve manda due messaggi in vista del match contro il Siviglia. Ma in Spagna servirà molto di più – IL FOCUS

In casa Juve è il numero due a fare da padrone in questi giorni. Due come i gol rifilati alla Cremonese e la numero due è anche la posizione che adesso la squadra di Allegri, almeno sul campo, sta blindando anche grazie ai risultati deludenti delle dirette concorrenti alla Champions League. Una gara, quella contro i grigiorossi, che ancora una volta nel primo tempo ha evidenziato i soliti problemi di costruzione delle azioni da parte dei bianconeri, che infatti hanno poi avuto bisogno della grande giocata di Chiesa (e della bomba sotto la traversa di Fagioli) per sbloccare la partita. E dire che la formazione di Ballardini non aveva dato l’impressione di essere insuperabile, ma così come, dopo l’uscita di Pogba, la stessa Signora aveva fatto capire di faticare a trovare il varco giusto.

Ma alla fine i tre punti, che restano sempre la cosa più importante, sono arrivati e atre giornate dal termine appare ormai improbabile (Chinè permettendo ovviamente) che la Champions possa sfuggire. Ciò che non è sicura è invece la partecipazione alla prossima finale di Europa League, che passerà dalla complicata trasferta di giovedì sera in casa del Siviglia. 90 minuti più recupero in cui tutto può ancora succedere, come sottolineato da un Allegri che sa anche lui che servirà tutt’altro tipo di prova: meno freno a mano tirato, maggior spinta sull’acceleratore ma senza mai trascurare una solidità difensiva, che appare comunque ora ritrovata anche grazie al rientro di Bremer. Chiesa dà buoni segnali, Di Maria è tornato a fare quello che vuole, ma il ko di Pogba e la serata no di Vlahovic sono due campanelli d’allarme a pochi giorni dal viaggio in Andalusia. Il tempo stringe e il futuro è in ballo: la Juve si gioca tutto in questo rush finale e deve farlo al meglio.

The post IL FOCUS – Juve, due messaggi al Siviglia. Ma per Budapest serve molto di più appeared first on Juventus News 24.

