Ambrosini boccia Vlahovic: «Ha fatto fatica, molto meglio Chiesa». Le parole dopo la vittoria della Juve con la Cremonese

Ambrosini a Dazn ha parlato di Vlahovic e Chiesa dopo la vittoria della Juve contro la Cremonese.

AMBROSINI – «Molto meglio Chiesa di Vlahovic, mi è sembrato in una condizione di brillantezza di livello, la sua prestazione in netto miglioramento è una buona notizia. Vlahovic ha fatto fatica a trovare connessione anche con Milik. Paredes? In una partita da ritmi non elevati è stato bravo nella sua capacità di distribuire palloni e in 2-3 recuperi. Questo match, purtroppo per la Juve e i tifosi, verrà ricordato per l’infortunio di Pogba».

