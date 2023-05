Caso Pogba: Juve bloccata dal maxi contratto, restano i dubbi. Sul futuro… Il francese ha guadagnato 50 mila euro a minuto giocato

Come fa notare La Gazzetta dello Sport Paul Pogba, dall’altro del suo quadriennale da 8 milioni più bonus, ha guadagnato quasi 50 mila euro per ogni minuto giocato. Il contratto del francese è però blindato e difficilmente il giocatore vi rinuncerà.

Pogba e la Juve sono legati per altri tre anni e non ci sono soluzioni alternative alla convivenza. Nessun club sarebbe disposto a sobbarcarsi il suo stipendio alla luce dei continui problemi fisici. L’obiettivo comune è quindi quello di farlo recuperare al meglio. Pogba comincerà da zero in estate, restano i dubbi sulla sua integrità fisica.

The post Caso Pogba: Juve bloccata dal maxi contratto, restano i dubbi. Sul futuro… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG