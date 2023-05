Vlahovic ancora peggiore in campo, i giornali: «Non tira, non aiuta, non dialoga». Prestazione negativa in Juve-Cremonese

Altra insufficienza per Dusan Vlahovic che viene indicato dai giornali come il peggiore bianconero in campo in Juve-Cremonese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Altra serata da oggetto misterioso: male sia con Pogba alle spalle sia con Milik accanto. Non tira, non aiuta, non dialoga coi compagni.

IL CORRIERE DELLO SPORT 5 – Dusan si danna l’anima ma non trova lo spunto che servirebbe, così esce ancora una volta a capo chino.

