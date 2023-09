Risultato choc al Mapei, in una gara costellata da troppi errori grossolani: una Juve così non può giocare per lo Scudetto

Un errore può capitare, chi non ha mai sbagliato in vita sua in fondo. Ma, per i più coraggiosi che volessero rivede la gara della Juve al Mapei, si può notare come, di errori, sia stata costellata praticamente tutta la gara della squadra di Allegri, veramente in partita solo a sprazzi. L’inizio incoraggiante non lasciava presagire un crollo simile per una squadra che, solo una settimana fa, con una prova di forza impressionante aveva regolato la Lazio. E invece, sotto i colpi di Berardi (migliore in campo a mani basse), la difesa di Madama non sapeva nemmeno che pesci prendere, soggiogata dai numeri di alta classe del numero 10, mai così in forma dopo le voci di mercato che lo avevano distratto nel mese di agosto.

La papera di Szczesny che porta all’1-0 è solamente in minima parte giustificabile con le cattive condizioni del campo e con il tiro improvviso, da posizione impossibile, di Laurienté, ma, da un portiere del suo livello, ci si aspettano più parate come quella su Bajrami che errori da matita rossa ripetuti (vedasi il 3-2 di Pinamonti). Anche Gatti, dopo il primo errore, ha completamente perso la lucidità, arrivando fino al clamoroso e comico autogol che ha portato la gara sul 4-2 finale. Un erroraccio da giocatore inesperto, che non si era accorto di come il portiere fosse lontano dai pali e che è l’immagine simbolo di una serata completamente da cancellare. Ma dare unicamente a loro sarebbe ingiusto, specialmente se ti rendi conto che gli unici a salvarsi sono stati Chiesa (autore dell’illusorio 2-2) e McKennie. Ma solo loro due, e senza un Vlahovic che ha fatto più di un passo indietro a livello tecnico e mentale rispetto alla Lazio, non possono bastare per centrare il quarto posto. Obiettivo minimo perchè, come dice Allegri, forse è meglio non esaltarsi troppo.

