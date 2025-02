Il futuro di Maignan e Theo Hernandez: cosa sta accadendo dietro le quinte al Milan?

Mentre si susseguono voci sul mercato, due rinnovi chiave potrebbero cambiare il destino del Milan. Ma cosa si nasconde dietro queste trattative così delicate?

Il mercato del Milan è sempre fonte di grande attenzione, con numerose trattative che si intrecciano e nuove voci che arricchiscono il panorama. Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, ha recentemente fatto luce su alcuni sviluppi interessanti riguardanti il club rossonero. In particolare, l’argomento che ha sollevato maggiori aspettative è il rinnovo di uno dei suoi giocatori chiave, Theo Hernandez. Il terzino francese, infatti, è stato oggetto di numerosi rumors nelle ultime settimane, ma Moretto ha sottolineato come lui non abbia mai parlato della vicenda a partire dalla primavera del 2024.

Milan-Maignan: c’è l’accordo?

Se il futuro dell’ex Real Madrid resta avvolto nel mistero, altre situazioni si stanno chiarendo con il passare dei giorni. Un aspetto che ha catturato l’attenzione riguarda la questione legata a Mike Maignan. Secondo le informazioni diffuse da Moretto, l’estremo difensore francese del Milan avrebbe già raggiunto un accordo verbale con il club per estendere il suo attuale contratto, che scade nel 2026. Maignan ha dato il suo via libera alla proposta del Milan, e nelle prossime settimane si prevede un incontro ufficiale per definire i dettagli e firmare l’accordo definitivo.

Tutti i dettagli del nuovo contratto del portiere

Il nuovo contratto dovrebbe durare fino al 2028, con un’opzione fino al 2029. La cifra prevista per il suo stipendio, come riferito da Moretto, è di cinque milioni di euro più bonus. Questa cifra, che premia le prestazioni del portiere, segna un passo importante nella gestione dei talenti da parte del Milan. Il rinnovo di Maignan rappresenta non solo una conferma delle sue qualità tecniche e del suo impatto sulla squadra, ma anche una strategia di lungo termine per il club.

