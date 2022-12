Il Genoa ha deciso di non sospendere ancora Manolo Portanova, in attesa dei tre gradi di giustizio: «C’è la presunzione d’innocenza»

Nonostante la sentenza di sei anni per violenza sessuale di gruppo, il Genoa ha deciso di non sospendere Manolo Portanova. La posizione dei grifoni sul loro tesserato è molto chiara e così riportata da La Repubblica.

«La condanna di Manolo Portanova è un caso per ora unico nel mondo del calcio italiano, non vi sono precedenti e stiamo studiando come comportarci partendo sempre dal presupposto che si tratta solo del primo grado di giudizio e fino alla fine della sentenza definitiva per noi vale la presunzione d’innocenza».

