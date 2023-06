La riforma del Governo sulla giustizia sportiva dopo il caso plusvalenze che ha visto coinvolta la Juventus

Secondo quanto riportato dall’Ansa, il Governo sarebbe pronto a riformare i ricorsi alla giustizia sportiva in modo che la classifica non possa cambiare a campionato in corso.

Ci sono anche modifiche al trattamento fiscale delle plusvalenze delle società sportive professionistiche e il riordino della disciplina di mandati e deleghe dei componenti degli organismi sportivi. Un punto di svolta dopo l’ultimo campionato che ha visto la Juventus penalizzata.

