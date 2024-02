Attraverso il proprio sito web ufficiale, il Lecce ha comunicato che avrà un centro sportivo di proprietà

Attraverso il proprio sito web ufficiale, il Lecce ha comunicato che avrà un centro sportivo di proprietà. Ecco la nota del club giallorosso.

COMUNICATO – L’U.S. Lecce comunica che, in data odierna il CDA, all’unanimità, ha deliberato la realizzazione del Centro Sportivo approvando il relativo budget per l’immediata acquisizione dei terreni e per la costruzione dello stesso. Per la prima volta nella sua storia l’U.S. Lecce si doterà di un Centro Sportivo di proprietà. I dettagli dell’operazione saranno comunicati in un’apposita conferenza stampa non appena sarà perfezionato l’iter di acquisizione.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG