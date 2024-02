Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani si prepara al match contro i nerazzurri.

Saverio Sticchi Damiani ha parlato a Il Quotidiano di Puglia della prossima gara con l’Inter che si giocherà domenica alle 18 a Lecce; il giorno prima, domani, ci sarà un allenamento a porte aperte. “La scelta dell’allenamento a porte aperte alla vigilia della partita era un modo per dire che se qualcuno ha voglia di stare vicino alla squadra può farlo, l’importante è che siano tutti presenti domenica. Tra l’altro, in questa settimana si è alzato un polverone per nulla perché, e ci tengo a dirlo, le dichiarazioni rese da mister D’Aversa nel post gara di Torino sono state travisate. Lui non voleva in alcun modo dire che non ha a cuore il parere dei tifosi giallorossi, ci mancherebbe altro. Anzi. Il mister è attentissimo ai nostri supporter, quelli veri, quelli che vengono allo stadio, quelli che vengono fuori casa. Sinceramente mi è sembrata una polemica fatta ad arte e non va bene”.

Sul match con I nerazzurri

“Pronostico scontato? Chi l’ha detto? Io questa partita la voglio giocare pur sapendo che c’è una differenza abissale. Già potercela giocare è un’opportunità da cogliere al volo. Poi magari l’Inter farà una grande prestazione però noi vogliamo provarci consapevoli del fatto che in questo momento, dal centro Sud in giù, questo è l’evento calcistico più importante che esprime il territorio”.

