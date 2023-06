Il Lecco rischia non solo di non partecipare alla prossima Serie B per il problema stadio, ma rischia anche di ripartire dalla Serie D

Il Lecco, nonostante la promozione ottenuta ai playoff in Serie B, adesso rischia la Serie D. A riverlarlo è Gianluca Di Marzio, il problema è legato allo Stadio.

Dopo la che la prefettura di Padova non ha dato l’ok all’utilizzo dello stadio veneto per la squadra lombarda, la squadra di proprietà non ha inoltre presentato alcuna domanda per la partecipazione alla Serie C. In caso di mancata iscrizione alla Serie B, si ripartirebbe dai dilettanti.

