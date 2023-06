Il Siena a rischio esclusione dalla prossima Serie C: il posto dei toscani potrebbe essere preso dall’Atalanta Under 23

Ancora in divenire la prossima Serie C: secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Siena non ha presentato la domanda di iscrizione al prossimo campionato.

Il suo posto potrebbe essere preso dall’Atalanta. La squadra bergamasca è infatti pronta a debuttare con la seconda squadra.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG