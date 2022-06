Il Liverpool può far partire il valzer delle punte con una grande offerta per Darwin Nunez.

L’attaccante del Benfica, l’uruguaiano Darwin Nunez, sarebbe il primo obiettivo del Liverpool ne reparto offensivo: secondo Sky Sports i Reds hanno pronti svariati milioni per stuzzicare il club portoghese. Non è detto che bastino visto che la valutazione è di 100 milioni e che su di lui c’è anche il Manchester United.

La squadra allenata da Klopp non vuole partecipare ad aste sebbene sia possibile che uno tra Sadio Mané e Mohamed Salah vada via: entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2023. Il senegalese è piuttosto incerto sul da farsi mentre l’egiziano dovrebbe restare in Inghilterra fino alla scadenza del contratto e andare l’anno successivo al Barcellona.

