La cessione del difensore olandese ha concesso molte risorse da investire ai bianconeri, ma i colpi da mettere a segno non sono pochi.

La Juventus si prepara ad entrate prepotentemente sul mercato con i 70 milioni più di 10 di bonus incassati per la vendita di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco. In attacco la priorità resta Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, si punta al terzo ritorno ma gli spagnoli vogliono un cifra vicina ai 35 milioni.

Nicolò Zaniolo

Nessuna novità sul fronte Nicolò Zaniolo: secondo Sky Sport l’arrivo di Paulo Dybala a Roma non farà abbassare le richieste dei giallorossi per l’italiano. Infine, i bianconeri si preparano a sfidare l’Inter per il difensore del Torino Gleison Bremer; i nerazzurri stanno esaurendo la loro posizione di vantaggio e la Juve può offrire di più.

