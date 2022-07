Il futuro di Bremer si decide oggi, il difensore centrale del Torino può andare alla Juventus o all’Inter ma i bianconeri sono avanti.

La Juventus può prendere il brasiliano difensore centrale del Torino, Bremer. Il sorpasso sull’Inter c’è stato, ed è anche netto 35 milioni di euro + 5 milioni bonus facilmente raggiungibili. Inoltre, altri 4 milioni di euro più 1 bonus al giocatore anche questi facilmente raggiungibili. Ovviamente questi sono parte dei soldi ricavati dalla cessione di De Ligt al Bayern Monaco.

Bremer

L’Inter sta rilanciando con 35 milioni di euro più il prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Casadei. Al giocatore 3,5 milioni di euro. C’è anche una netta discrepanza con le cifre offerte dai bianconeri. La società granata e il giocatore non dovrebbero andare oltre oggi per la definitiva risoluzione della situazione. Ma in questo momento, il centrale è molto più bianconero che nerazzurro, il sorpasso è compiuto manca solo il traguardo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG