Il presidente dell’Eintracht Francoforte, Peter Fischer, vuole fare di tutto per trattenere l’esterno sinistro Filip Kostic obiettivo della Juventus.

Filip Kostic ha il contratto in scadenza nel 2023 ma l’Eintracht Francoforte sta provando il tutto per tutto per farglielo rinnovare; ecco quanto detto da Peter Fischer a Sport1. “Manca un’offerta concreta all’Eintracht. Non so se alla Juve serva ora che ha preso Di Maria, che gioca dalla stessa parte. Ho la speranza e la ferma sensazione che Filip rimarrà con noi“.

“Abbiamo fatto una grande offerta di rinnovo, abbiamo il massimo rispetto per lui. Può andare in qualsiasi pub di Francoforte senza dover pagare. È amato, in curva, nella tribuna principale, dai nostri partner. Lo abbiamo reso il miglior giocatore della stagione in Europa League. Ovunque si trovi, Filip è onorato e venerato. Di più non è possibile”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG