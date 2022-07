Si sta venendo a creare una vera e propria asta per il difensore sudcoreano che è diventato un pezzo pregiato del mercato.

Kim Min-Jae è l’uomo del momento: il suo contratto col Fenerbahce ha una clausola rescissoria a 20 milioni che molti club sembrano disposti a pagare, sarà quindi decisiva la volontà del giocatore.

Aurelio De Laurentiis

Il Napoli lo ha scelto come possibile sostituto di Kalidou Koulibaly anche se negli ultimi giorni sembrava in dirittura d’arrivo il trasferimento del sudcoreano al Rennes, squadra di uno dei suoi vecchi allenatori. Così non è stato e gli azzurri sono tornati in corsa, secondo L’Equipe sarebbero interessati al difensore anche diversi club di Premier League che sicuramente possono offrirgli di più in termini di stipendio.

