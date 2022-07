Queste le cifre della cessione dell’olandese De Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco. Ecco le vere cifre del trasferimento.

Le vere cifre del trasferimento del centrale olandese De Ligt dalla Juventus ai campioni di Germania, il Bayern Monaco. Ecco il comunicato ufficiale dei bianconeri sul sito ufficiale: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FC Bayern München AG per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs De Ligt a fronte di un corrispettivo di € 67,0 milioni.“

Matthijs De Ligt

Aggiunge la nota ufficiale: “Pagabile in quattro esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 10,0 milioni,

al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un effetto economico positivo sull’esercizio pari a € 30,7 milioni già al netto di €1,7 milioni di oneri relativi al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA.” Conclude così.

