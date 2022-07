Finalmente finisce la battaglia tra Juventus e Inter per arrivare a Bremer, il brasiliano è un giocatore bianconero.

La Juventus ha il suo nuovo difensore centrale, stiamo parlando del brasiliano Bremer dal Torino. Sarà lui che prenderà la pesantissima eredità di De Ligt passato al Bayern Monaco al centro della difesa bianconera. Battuta l’Inter, che voleva chiudere per 35 milioni di euro più il prestito di Casadei. E 3,5 milioni di euro offerti al centrale oramai ex granata.

Bremer

La Juventus ha battuto la concorrenza offrendo al Torino quasi 50 milioni di euro per il cartellino del centrale brasiliano. Oltre 4+1 milioni di euro più bonus al centrale per arrivare alla corte di Max Allegri. Bremer non ha avuto dubbi e diventerà un nuovo giocatore dei bianconeri. L’arrivo è previsto questa notte con domani le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto che lo legherà ai bianconeri di Max Allegri.

