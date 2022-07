Parla il giornalista Roberto Scarnecchia intervenendo a Radio Sportiva sull’Inter e il calcio mercato della squadra.

Sono queste le parole di Roberto Scarnecchia, giornalista che è intervenuto a Radio Sportiva sull’Inter e il calcio mercato: “La delusione non trova spazio. Giuseppe Marotta l’anno scorso venduti Achraf Hakimi e Romelu Lukaku ha fatto i salti mortali: con gli acquisti al loro posto quasi vinceva il campionato, il lavoro fatto è straordinario.“

Inter Coppa

Aggiunge il giornalista: “Quest’anno, se decidi di prendere Henrikh Mkhitaryan strappandolo alla Roma, Dybala sarebbe stato un plus. Credo che sia giusto che la Roma abbia messo Dybala al posto di Mkhitaryan: ci sono delle situazioni dirigenziali e si è deciso questo. L’Inter in questo momento deve vivere il presente e far bene adesso, poi tra un anno si vedrà. La programmazione ormai non esiste per nessuno.” Conclude così.

