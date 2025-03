Il Milan cambia tutti i piani, arriva l’ufficialità: la nuova tournèe estiva e una sfida che fa già sognare i tifosi

Il Milan cambia tutti i piani, arriva l’ufficialità. I dettagli in merito alla tournèe estiva rossonera e una sfida da sogno in programma.

Dopo un finale di stagione turbolento, con l’addio anticipato alla Champions League a seguito di una sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte, il Milan si trova a dover ripensare agli obiettivi stagionali ancora in ballo. L’attenzione si sposta verso la Coppa Italia, vista come l’ultima spiaggia per salvare l’onore in una stagione che ha mostrato più ombre che luci. Sfida che si accende già di polemica per via della designazione arbitrale, il fischietto scelto per la partita ha infatti già sbagliato in due diverse occasioni contro il Milan scatenando l’ira dei tifosi. Guardando oltre questi ostacoli, la tournée rappresenta un’occasione per rifarsi e ricomporre un’immagine competitiva sul palcoscenico internazionale.

Il progetto Milan si allarga sempre di più

Nella calda estate che prelude alla stagione 2025/2026, il Milan è pronto a varcare nuovi orizzonti e ad affrontare sfide internazionali di rilievo, annunciando una tournée estiva che segnerà non solo il ritorno sul campo ma anche la volontà di riscatto dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Con l’obbiettivo di rialzarsi e puntare verso nuove vittorie, il club rossonero ha deciso di intraprendere un viaggio che toccherà il cuore dell’Asia, precisamente Hong Kong, dove avrà l’onore e l’onere di misurarsi con squadre di calibro internazionale.

Il Milan cambia tutti i piani, arriva l’ufficialità: una sfida che fa già sognare i tifosi

Il Milan ha ufficialmente comunicato che il pre-season tour 2025 prenderà vita in un contesto geografico e sportivo altamente stimolante: Hong Kong, un crocevia di culture e tradizioni, nonché una metropoli globalizzata che respira passione per il calcio. In questo scenario si inserisce la scelta di affrontare avversari dalla reputazione solida e indiscussa nel panorama calcistico mondiale. Il primo incontro vedrà i rossoneri opposti al Liverpool FC, in una sfida epica che si svolgerà nel tecnologico Kai Tak Stadium, sabato 26 luglio. Questo match rappresenta un importante test, essendo la prima volta che il Milan calcia un pallone ad Hong Kong dal 2004.

