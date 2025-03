Via Conceição, è tutto deciso al Milan: arriva “l’annuncio” bomba sul nuovo DS e allenatore rossonero! Inizia la rivoluzione

Via Conceição, è tutto deciso al Milan. “L’annuncio” social rivela il nome del nuovo DS e allenatore rossonero. Svolta a un passo.

La sconfitta di Napoli ha solo accelerato un processo di cambiamento su cui il Milan rifletteva da tempo. I dettagli della debacle al Maradona hanno senza dubbio reso urgente il cambio di passo, spingendo il club a dare il via alla tanto attesa rivoluzione. Mercoledì, i rossoneri se la vedranno con l’Inter nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia, e le polemiche sono già esplose in seguito alla designazione arbitrale. Il fischietto scelto per dirigere il match ha infatti penalizzato il Milan in due occasioni diverse, alimentando il malcontento tra i tifosi rossoneri. Con l’ambiente carico di aspettative e tensioni, la partita diventa decisiva non solo per la qualificazione alla finale, ma anche per il futuro della stagione rossonera.

Reijnders fa tremare il Milan: il punto

Il futuro inizia a scriversi al Milan, in modo netto ed evidente. Il mercato, infatti, sarà una cartina al tornasole delle ambizioni rossonere, un banco di prova fondamentale per capire quale direzione prenderà il club. Dall’Inghilterra arrivano voci che fanno tremare in merito al futuro di Tijjani Reijnders al Milan, con un club che sembra disposto a offrire una cifra faraonica ai rossoneri per il centrocampista olandese. Situazioni come queste, delicate e potenzialmente decisive, saranno sotto la lente d’ingrandimento del nuovo corso rossonero. Per affrontarle nel miglior modo possibile, la società avrà bisogno di una guida solida, capace di prendere decisioni incisive e di rispondere con tempestività alle sfide che il mercato e le circostanze presenteranno.

Via Conceição, è tutto deciso al Milan: “l’annuncio” bomba

I colleghi di Cronache di Spogliatoio, attraverso un post su X, hanno dato un lieto annuncio ai tifosi rossoneri. In particolare, hanno scritto: “Furlani ha incontrato tre volte Paratici la scorsa settimana e si è convinto che è l’uomo giusto per la gestione sportiva del Milan. L’allenatore che piace di più è Roberto De Zerbi, che vorrebbe continuare il progetto al Marsiglia, dove quest’anno ha posto le basi, ma ha da sempre un debole per il club rossonero, dov’è cresciuto”. Queste parole hanno alimentato le speranze dei tifosi di un futuro di rinnovamento e ambizioni elevate, con Paratici a gestire il mercato e De Zerbi in pole position per una panchina che, negli ultimi anni, ha vissuto non poche turbolenze.

