Scambio” da 60 milioni con Reijnders, fulmine a ciel sereno dall’Inghilterra: l’indiscrezione bomba rivela un piano faraonico

Scambio” da 60 milioni con Reijnders, fulmine a ciel sereno dall’Inghilterra. La voce di mercato sta già creando paura tra i tifosi.

Forse la sconfitta di Napoli ha portato al Milan un unico beneficio: accelerare per il grande cambiamento. Nelle ultime ore, infatti, la società si è attivata per dare corso alla rivoluzione, con una data cruciale che ora appare al centro delle riflessioni, attorno alla quale dipenderà il futuro rossonero. Tuttavia, nonostante le scosse interne, ora la testa e il focus devono concentrarsi completamente sulla sfida di mercoledì, nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Un match decisivo, che potrebbe rappresentare l’ultima speranza per risollevare una stagione che, altrimenti, rischia di chiudersi in maniera deludente.

La Coppa Italia, una polemica, e le voci su Reijnders che fanno paura

La sfida contro i nerazzurri si carica già di tensione, soprattutto a causa della designazione arbitrale. Il fischietto scelto per dirigere il match non ha lasciato bei ricordi nei tifosi rossoneri, con due sviste enormi in stagione che hanno penalizzato il Milan. In questo contesto, centrare la qualificazione europea, magari passando anche dalla Coppa Italia, diventa cruciale per allontanare le insidie di un mercato estivo che si prospetta ricco di incognite. Tra le voci più recenti, è emersa quella riguardante il futuro di Tijjani Reijnders, con alcune indiscrezioni che parlano di un possibile interesse da parte di club esteri. La situazione del centrocampista olandese è ora sotto osservazione, e l’eventuale qualificazione in Europa potrebbe avere un impatto decisivo anche sulla sua permanenza al Milan.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al club inglese, più precisamente FootballInsider, il Manchester City avrebbe identificato in Reijnders il candidato ideale per rafforzare il proprio centrocampo. La valutazione riguardante il talento olandese si aggira attorno ai 50 milioni di sterline ( circa 60 milioni di euro ) cifra non trascurabile che testimonia l’alto grado di considerazione verso il giocatore. Per riuscire a formulare un’offerta concreta, però, il City dovrà prima fare spazio sia a livello di organico che di bilancio, magari “scambiando” uno tra De Bruyne e Bernando Silva con l’olandese rossonero. E’ bene però ricordare che il 14 del Milan ha appena firmato un nuovo contratto, e che queste al momento sono solo voci e nulla di più.

