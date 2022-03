Il club rossonero vuole rinforzare la corsia destra e pensa a diversi profili per il futuro.

A casa Milan non si pensa soltanto all’operazione Botman. Si sceglie infatti tra Alessandro Florenzi e Noussir Mazrauoi per il ruolo da vice Calabria sulla corsia destra. Come riporta Tuttosport, il terzino ex Roma potrebbe essere riscattato per una cifra vicina ai 4.5 milioni di euro ma resiste anche l’idea del laterale dell’Ajax.

Il club rossonero, che si sta confrontando anche con il tecnico Stefano Pioli, non può sbagliare la prossima mossa. Nella prossima stagione l’asticella è destinata ad alzarsi e serve un profilo pronto, di esperienza, per ricoprire un ruolo chiave del 4-2-3-1 rossonero. Ecco perché sono in corso delle attente valutazioni per colmare questa lacuna.

