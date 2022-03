Il difensore del Torino è sul mercato e sta per scatenarsi su di lui un’asta che fa felice il presidente Cairo.

È un derby di mercato quello per Bremer. Se per molti addetti ai lavori la squadra al momento in pole position sembra essere l’Inter, Notiziemilan.it rilancia: i rossoneri sono favoriti. Il calciatore, che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club granata, sta per compiere il grande salto.

Non solo Botman dunque per il club di via Aldo Rossi. I rossoneri vogliono tutelarsi e per questo hanno iniziato i colloqui con l’entourage del calciatore. L’Inter crede invece che il possente difensore brasiliano possa interpretare al meglio il dopo de Vrij. Marotta e Ausilio si sono mossi in anticipo e si sentono in pole. Chi si aggiudicherà il calciatore?

