Il Milan dà il ben servito a Maignan, “Club già in azione per il suo sostituto”: l’esperto sgancia la bomba e rivela il piano segreto

Il Milan dà il ben servito a Maignan, “Club già in azione per il suo sostituto”. Le ultime indiscrezioni svelano un nuovo scenario.

Il nuovo Milan ha bisogno di ripartire da solide basi, e Paolo Scaroni ha delineato la strada da seguire in un’intervista per Il Foglio. Il presidente ha annunciato il nuovo direttore sportivo rossonero, rivelando anche quando la nomina sarà ufficiale. Oltre a questo, Scaroni ha fornito nuovi e significativi indizi sul futuro di Zlatan Ibrahimović, confermando il suo ruolo nel club e la sua importanza per il progetto. Si respira una profonda aria di cambiamento in casa Milan, accompagnata da una rinnovata voglia e energia per riportare il club ai vertici, là dove merita di stare.

Fonseca lancia una stoccata tremenda al Milan!

Il nuovo allenatore del Milan e il futuro di Maignan

Dalla nomina del nuovo direttore sportivo dipenderà strettamente anche il futuro di Conceição, con poche chance che possa restare al Milan. Il destino della panchina sembra ormai orientato verso altri profili, con nomi importanti in circolazione, tra cui Gasperini, Allegri, e la suggestione Conte. Non si escludono nemmeno Sarri e De Zerbi. Tuttavia, chiunque sarà scelto per la guida tecnica, potrebbe trovarsi di fronte a una situazione complessa riguardo a Mike Maignan. L’esperto di mercato Nicolò Schira ha infatti svelato un nuovo retroscena, alimentando le speculazioni sul futuro del numero uno francese a Milanello.

Il Milan da il ben servito a Maignan, “Club già in azione per il suo sostituto”

Nicolò Schira, attraverso un post sul proprio profilo X, ha rivelato che un osservatore del Milan era presente domenica scorsa allo stadio Castellani per assistere alla partita tra Empoli e Cagliari. La ragione di questa presenza, secondo Schira, era “monitorare Elia Caprile”. Il giovane portiere rossoblù potrebbe essere il futuro in porta del Milan? Il Cagliari dovrebbe riscattarlo dal Napoli per una cifra intorno agli otto milioni di euro, con un contratto che lo lega al club sardo fino al 2029 per 1,2 milioni di euro a stagione. Schira aggiunge che sarà interessante capire quanto potrebbero chiedere i sardi per il classe 2001.

Leggi l’articolo completo Il Milan dà il ben servito a Maignan, “Club già in azione per il suo sostituto”: l’esperto sgancia la bomba e rivela il piano segreto, su Notizie Milan.