Fonseca lancia una stoccata tremenda al Milan! “Vivono così il calcio lì”, l’ex dal dente avvelenato spara a zero

Fonseca lancia una stoccata tremenda al Milan. Le parole dell’ex rossonero scatenano la reazione dei tifosi, è già polemica.

Il nuovo Milan sta, passo dopo passo prendendo forma. Lo assicura Scaroni che, in un’intervista per Il Foglio, rivela il grande piano sia per il nuovo DS che per il futuro di Ibra in rossonero. Con queste prime mosse definite, il Milan si occuperà poi del tema allenatore, e solo in un secondo momento anche del mercato tra nuovi arrivi e possibili cessioni. La direzione che la società intende darsi è decisamente ambiziosa e mira a traguardi importanti, anche e soprattutto per riscattare una stagione che è stata molto al di sotto degli obiettivi minimi da centrare.

Udinese-Milan, Conceicao in conferenza annuncia due assenze pesantissime: “Non so quando rientrerà”

Il futuro di Conceicao e le battute al veleno di Fonseca contro il Milan

Il futuro di Conceição sembra ormai segnato, con la sua riconferma al Milan che appare sempre più improbabile, nemmeno una possibile vittoria della Coppa Italia potrebbe cambiare le cose. La scelta del nuovo allenatore dipenderà strettamente dalla nomina del nuovo direttore sportivo, che sarà decisiva per il futuro tecnico del club. Nel frattempo, in un’intervista al Guardian, l’ex tecnico Paulo Fonseca, grande e discusso ex, non ha risparmiato battute al veleno contro il Milan, con affermazioni che inevitabilmente stanno scatenando la risposta dei tifosi.

Fonseca lancia una stoccata tremenda al Milan!

Paulo Fonseca, esonerato dal Milan lo scorso 30 dicembre dopo la sconfitta contro la Roma, ha rilasciato dichiarazioni piuttosto critiche in un’intervista al Guardian. Parlando del suo periodo al club, ha affermato: “Nell’ultimo decennio, il Milan ha vinto una volta la Serie A. È un periodo difficile per loro. È stato un piacere essere lì e mi dispiace davvero di non aver avuto tempo per continuare a lavorare. Penso che la mentalità in Italia sia completamente diversa da quella in Inghilterra, dove si dà tempo all’allenatore. Ma è il modo in cui vivono il calcio lì”.

