Scaroni rivela il nuovo DS del Milan e svela un retroscena incredibile su Ibra: “Abbiamo un obiettivo ambizioso da raggiungere”

Il nuovo Milan sta prendendo forma tra le mura di Via Aldo Rossi, con l’obiettivo ben chiaro di costruire una squadra solida e competitiva, capace di centrare gli obiettivi che sono sfuggiti in questa stagione. Domani, la squadra rossonera sarà di scena al Friuli contro l’Udinese, in una partita fondamentale per il prosieguo del campionato. In conferenza stampa, Conceicao ha annunciato due assenze pesantissime, ma le sue parole non lasciano spazio a facili ottimismi: “Non so quando rientrerà”. Una dichiarazione che alimenta preoccupazione tra i tifosi, vista l’importanza dei giocatori coinvolti.

La scelta del nuovo direttore sportivo è diventata il tema centrale degli ultimi giorni in casa Milan, con la consapevolezza che da questa nomina dipenderanno molte delle future scelte del club, in particolare sul mercato. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha affrontato il tema in un’intervista a Il Foglio, svelando dettagli importanti riguardo alla selezione del nuovo dirigente. Inoltre, ha rivelato retroscena significativi sul futuro di Zlatan Ibrahimović in rossonero, alimentando speculazioni sulle possibili evoluzioni della carriera del campione svedese e sul ruolo che avrà nella nuova era milanista.

In merito alla scelta del nuovo direttore sportivo, Paolo Scaroni ha dichiarato: “Continuiamo a guardarci intorno perché vogliamo rafforzare il nostro team. Vogliamo rafforzare la squadra, ma anche chi le sta intorno. Nulla è stato deciso, stiamo facendo dei sondaggi per vedere quali sarebbero le persone più adatte per rinforzare la dirigenza. La decisione verrà presa nelle prossime settimane. Ma per il momento, nessuna decisione è stata presa.” Sul futuro di Zlatan Ibrahimović, Scaroni ha aggiunto: “È un valore aggiunto per il Milan e per RedBird. Lui è un consulente di RedBird, prestato al Milan. Ibra è un grande campione, è stato un grandissimo campione ed è ancora un grande campione nella sua attività. Io devo dire che vedo un clima assolutamente positivo. Leggo ogni tanto anch’io di visioni diverse, ma in realtà a me non pare. Mi sembra che i rapporti con Furlani siano eccellenti”.

