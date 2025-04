Udinese-Milan, Conceicao in conferenza annuncia due assenze pesantissime: “Non so quando rientrerà”, novità anche sul modulo

Udinese-Milan, Conceicao in conferenza annuncia due assenze pesantissime. Le ultime sui due rossoneri non sono buone notizie.

Il Milan si prepara alla sfida di domani contro l’Udinese al Friuli, un match importante per consolidare la sua posizione in campionato. Tuttavia, gli ultimi giorni sono stati segnati da un tema delicato: la nomina del nuovo direttore sportivo del club. Dopo settimane di voci e trattative, le ultime indiscrezioni parlano di un nome a sorpresa che potrebbe prendere il posto vacante, smentendo quanto affermato in precedenza. Furlani, che sta seguendo da vicino la questione, potrebbe quindi optare per una scelta inaspettata, aggiungendo ulteriore suspence alle attese dei tifosi rossoneri.

Conceicao e l’approccio alle partite

Conceição, nella consueta conferenza stampa di vigilia, ha sottolineato la necessità di migliorare la continuità del rendimento della squadra, evidenziando come nelle ultime uscite siano emerse alcune lacune. Il tecnico ha dichiarato: “Dobbiamo capire che le partite si vincono dal primo all’ultimo minuto. È importante questa concentrazione, e di questo ne abbiamo parlato tra di noi. Non è una novità. È vero che dopo abbiamo reagito bene, molto bene, ma dobbiamo stare attenti e focalizzati sin dall’inizio. Non è successo solo una volta quest’anno. Ma penso che abbiamo fatto una buona settimana, sono contento degli allenamenti. Ho avuto risposte, buone sensazioni. Speriamo che la partita di domani sia specchio di questa settimana di lavoro”.

Conceicao annuncia due assenze pesantissime: “Non so quando rientrerà”

Il mister ha annunciato due assenze pesanti in vista del prossimo incontro, entrambe causate da infortuni. Riguardo a Walker, ha dichiarato: “Walker è stato operato, non sappiamo quanto tempo sarà fuori. Non giocherà lui, ma sicuramente un altro giocatore prenderà il suo posto”. Per quanto riguarda Gimenez, Conceição ha aggiunto: “Santi non è ancora recuperato. Prima della Fiorentina abbiamo lavorato sulle partenze da dietro, e anche questa settimana abbiamo continuato su quella strada”. Infine, ha parlato del modulo tattico: “Sinceramente, per giocare con il 4-4-2 non siamo ancora una squadra pronta. Non siamo equilibrati con due punte, soprattutto con Rafa e Theo che attaccano molto. Stiamo lavorando per adattarci, anche perché avere due punte non significa essere necessariamente più offensivi. Dipende da quello che chiedi ai centrocampisti e ai terzini. Luka Jovic ha voglia di giocare, nei primi 6 mesi ha avuto infortuni che gliel’hanno impedito. Con me ha avuto i suoi minuti e ora è un giocatore che ci dà qualcosa, così come tutti gli altri”.

