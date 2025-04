Conceição rivoluziona il Milan: ecco le probabili formazioni in vista della sfida contro l’Udinese

Il tecnico portoghese valuta una mossa a sorpresa per il match contro l’Udinese: possibile svolta tattica in avanti con due punte centrali.

La 32ª giornata di Serie A vedrà il Milan impegnato in una sfida fondamentale contro l’Udinese, al Bluenergy Stadium. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo il pari con la Fiorentina per restare aggrappati alle posizioni europee, anche per assicurarsi la conferma e nuovi arrivi in vista della prossima stagione, nel mentre i bianconeri cercheranno di interrompere una serie negativa che dura da tre giornate.

Udinese in difficoltà, ma il Milan non può permettersi passi falsi

I friulani arrivano al match reduci da tre sconfitte consecutive e puntano a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Mister Runjaic dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2, con Lucca e Bravo in attacco e l’attesa per il possibile recupero di Thauvin e Davis.

Dall’altra parte, il Milan dovrà fare i conti con alcuni problemi legati agli infortuni: Walker resterà fuori fino a maggio dopo l’operazione al gomito. Abraham, invece, è recuperato e pronto a partire titolare. Conceição starebbe inoltre valutando una possibile variazione tattica: il tecnico potrebbe optare per un attacco a tre, una mossa che potrebbe cambiare le dinamiche offensive della squadra. Gimenez, rimane a disposizione e dovrebbe subentrare a partita in corso.

Probabili formazioni Udinese-Milan

Udinese (4-4-2): Okoye; Kamara, Bijol, Solet, Ehizibue; Payero, Karlstrom, Lovric, Atta; Bravo, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Kabasele, Kristensen, Giannetti, Rui Modesto, Zarraga, Ekkelenkamp, Pafundi. Allenatore: Runjaic.



Milan (4-3-3): Maignan; Jimenez, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bondo, Reijnders; Leao, Abraham, Pulisic. A disposizione: Sportiello, Torriani, Florenzi, Terracciano, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi, Musah, Chukwueze, Joao Felix, Sottil, Jovic, Gimenez. Allenatore: Conceicao.

