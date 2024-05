I nerazzurri in teoria non avrebbero spazio per un altro attaccante ma in caso di grossa cessione si farebbero trovare pronti.

Joshua Zirkzee in questa grande stagione al Bologna sta conquistando proprio tutti: il Milan è sulle sue tracce da mesi ma anche Inter e Juventus non restano indifferenti.

La situazione

Nelle ultime ore il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti non ha negato l’interesse per l’olandese ma l’Inter in attacco ha già Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic e Taremi che arriverà a parametro zero dal Porto; a questi va aggiunto anche il probabile ritorno di Correa dal prestito al Marsiglia. Va da sé che la sola ipotetica cessione dell’austriaco non basterebbe. In realtà il francese viene segnalato come molto corteggiato: i nerazzurri non lo cederebbero per meno di 55 milioni. Se ciò avvenisse, come riporta La Repubblica, Marotta e Ausilio si fionderebbero sull’ex Bayern Monaco anche se servirebbe convincere il Bologna ad accettare qualche contropartita.

Il derby

Gli emiliani valutano Zirkzee intorno ai 60 milioni, cifra considerata eccessiva anche dal Milan che però ha urgenza di comprare un centravanti considerato l’addio probabilissimo di Giroud a fine stagione. I rossoneri secondo il quotidiano sono molto più avanti alla concorrenza per via dell’accordo col giocatore per quadriennale da 3 milioni di euro a stagione. In tutto ciò non va dimenticata la Juventus; difficile che il Bayern Monaco lo ricompri per 40 milioni, solo il club tedesco può acquistarlo a quel prezzo per via di accordi pregressi.

