Paulo Fonseca sembra aver scalato le gerarchie per sedersi sulla panchina del Milan. Ibra già al lavoro per mettere a segno il colpo.

Il mercato non conosce pause, soste. Tra conferme e smentite il Milan lavora per il nuovo tecnico, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Nelle ultime ore qualcosa in tal senso si è mosso, alcuni profili sembrano essere stato definitivamente accantonati, su tutti quello di Lopetegui. A prendere quota, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, sarebbe l’ex Roma Paulo Fonseca.

Paulo Fonseca

Scalate le gerarchie

Nulla di scontato quando si parla di panchina del Milan. Le gerarchie in seno alla società rossonera sono in continua evoluzione, l’ultima indiscrezione lanciata da Calciomercato.com prevede infatti una netta e decisa accelerata di Paulo Fonseca. Ibrahimovic sarebbe già al lavoro in tal senso anche se non chiude ancora la possibilità di portare in rossonero il suo ex compagno di squadra e amico Van Bommel.

De Zerbi sullo sfondo

La pista che porta a Roberto De Zerbi resta ancora viva e percorribile. Il tecnico del Brighton è un’opzione che circola forte in casa Milan, a dispetto di una clausola rescissoria di 15 milioni che lo lega al club inglese. Il Milan, qualora decidesse di puntare sull’allenatore italiano, proverebbe a strappare uno sconto, ritenendo eccessiva la clausola che lo vincola al Brighton.

L’unica certezza in merito alla scelta del nuovo tecnico del Milan è rappresentata dal fatto che, da quanto trapela, il nome di Lopetegui è più lontano che mai. Il profilo dell’allenatore spagnolo sembra infatti essere stato definitivamente accantonato dal Milan.

L’articolo Panchina Milan, Fonseca in pole: Ibra già al lavoro proviene da Notizie Milan.

