La Repubblica ha svelato ci sia già un accordo tra il Milan e Zirkzee ma, in caso di partenza di Thuram, l’Inter sarebbe pronta allo sgarbo ai rossoneri.

Il Milan nel prossimo mercato ha l’urgenza di portare a Milanello un attaccante che possa non solo coprire l’assenza di Giroud, ma portare in dote anche un bottino di reti per consentire al Milan di cullare sogni di gloria. La Repubblica svela che il Club di Via Aldo Rossi avrebbe già trovato una base d’intesa con Zirkzee ma che non si possono escludere soprese, in particolare dall’Inter.

Joshua Zirkzee

Il punto

Nelle ultime ore il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti non ha negato l’interesse per l’olandese. Il vicepresidente nerazzurro ha infatti dichiarato che “Zirkzee è un grandissimo campione. Parliamo di un giocatore giovane, talentoso, intelligente, fisicamente molto forte. Uno così servirebbe a qualsiasi grande squadra che punta a traguardi importanti. Se si presenta un’opportunità importante, magari un pensierino ce lo possiamo fare. Zirkzee, Lautaro e Thuram sono tre attaccanti giovani, forti, che ti danno tranquillità”. In caso di partenza di Thuram – spiega La Repubblica – Marotta e Ausilio si fionderebbero sull’ex Bayern Monaco anche se servirebbe convincere il Bologna ad accettare qualche contropartita.

Derby di mercato?

Gli emiliani valutano Zirkzee intorno ai 60 milioni, cifra considerata eccessiva anche dal Milan che però ha urgenza di comprare un centravanti considerato l’addio probabilissimo di Giroud a fine stagione. I rossoneri – scrive La Repubblica – sono molto più avanti alla concorrenza per via dell’”accordo col giocatore per quadriennale da 3 milioni di euro a stagione“. In tutto ciò non va dimenticata la Juventus; difficile che il Bayern Monaco lo ricompri per 40 milioni, solo il club tedesco può acquistarlo a quel prezzo per via di accordi pregressi.

