Se Franck Kessié è pronto a lasciare la truppa in direzione Barcellona, due giovani centrocampisti sono pronti a rimpiazzarlo.

Il Milan non si farà trovare impreparato di fronte alla decisione di Franck Kessié di scendere dalla nave. Secondo quanto riportato da Tuttosport, a casa Milan sono già stati individuati ben due sostituti. Fuori “il presidente”, dentro Tommaso Pobega e Yacine Adli.

Saranno loro i volti nuovi del centrocampo. Per Pobega si tratta di un ritorno (al momento è in prestito al Torino fino al termine della stagione). Per il centrocampista francese la grande opportunità di lasciare il segno in un grande club come il Milan. La linea verde continua e i rossoneri insistono nel voler puntare sui campioni di domani. Una strategia che sta dando i suoi frutti, come dimostra il primo posto in classifica degli uomini di Pioli.

