Il Milan lo “scarta”, e ora è “pronto” a brillare in Premier: è “asta” per il rossonero sempre più lontano da Milanello

In casa Milan è tempo di riflessioni profonde sul futuro. La stagione, che rischia di concludersi come un fallimento, non può essere salvata dalla sola vittoria della Supercoppa Italiana, che non è sufficiente a placare i malumori che serpeggiano nell’ambiente. Grandi cambiamenti sono previsti a Via Aldo Rossi, con nessun giocatore considerato ormai intoccabile. Tra i nomi in bilico, anche Maignan sembra essere a rischio partenza: da quanto trapela, il Milan avrebbe già fissato il prezzo di vendita per il portiere, che potrebbe non rimanere a lungo. Non solo Maignan, però: anche un altro giocatore, fino a poco tempo fa centrale nel progetto, è tornato al centro delle discussioni, alimentando ulteriori incertezze sul futuro della squadra.

Il Milan non crede più nel giocatore

I grandi cambiamenti al Milan potrebbero riguardare tutti, compresi anche i fuoriclasse della rosa rossonera. A tal proposito emerge anche un’indiscrezione incredibile su Theo che potrebbe accasarsi in un’altra big di Serie A. Il focus poi si sposta su Tammy Abraham che sembra essere giunto a un punto di svolta nella sua carriera in Serie A. Dopo essere stato acquistato dal Milan nella scorsa sessione di calciomercato estivo, in un contesto che vedeva il club rossonero alla ricerca di alternative offensive oltre alla figura di Alvaro Morata, la sua permanenza è ora in bilico. Il giocatore inglese non ha convinto pienamente la dirigenza e lo staff tecnico del Milan, rendendo il suo riscatto una prospettiva complessa.

E’ asta in Premier per il rossonero: le squadre interessate

La Premier League sembra pronta ad accogliere nuovamente Tammy Abraham tra le sue fila, con un interesse marcato manifestato da vari club. Graeme Bailey, giornalista de TBR Football, riporta che Il West Ham emerge come la squadra più interessata, puntando a sfruttare i dubbi del Milan sul riscatto del giocatore. Tuttavia, la competizione per assicurarsi le prestazioni di Abraham è vivace, con team quali Newcastle, Nottingham Forest, Fulham, Everton e Leeds che mostrano una chiara intenzione di valutare la sua situazione in vista della prossima sessione estiva di trasferimenti.

