Il dopo Theo al Milan è già iniziato: all in di Ibra per il miglior assistman della Serie A, già “pronto” il piano

Il dopo Theo al Milan è già iniziato. Emergono conferme all’interessamento di Ibra per il miglior assistman della nostra Serie A.

Il rapporto tra Theo Hernandez e il Milan è decisamente ai minimi storici, complicato dal rinnovo che tarda ad arrivare e dall’espulsione rimediata in Champions League, che ha pesato enormemente sull’eliminazione della squadra. A confermare la tensione, nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione riguardo a una proposta forte della società nei confronti del giocatore, segno che i rossoneri stanno valutando un cambiamento. Nel frattempo, una nuova voce di mercato prende piede, con Ibrahimović in prima linea per portare al Milan il miglior assistman del campionato. Il nome che circola è di un giocatore molto apprezzato, che potrebbe dare nuova linfa alla squadra, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice. La situazione in casa rossonera continua a evolversi, con numerosi scenari in gioco.

Il dopo Theo al Milan è già iniziato

Il dopo Theo sembra davvero essere iniziato in Casa Milan, basti pensare all’incredibile retroscena lo vedrebbe già in orbita di un’altra big di Serie A. Tra i nomi che fanno capolino nell’agenda del Milan – scrive La Gazzetta dello Sport – Nuno Tavares spicca per le sue prestazioni eccezionali con la maglia della Lazio. Portoghese, classe 2000, il giovane ha saputo conquistare la Serie A grazie a una miscela esaltante di velocità, resistenza e un contributo offensivo non indifferente, come dimostrano i suoi 8 assist in campionato, statistica che lo fa brillare come miglior assistman del campionato. Queste qualità non solo lo hanno catapultato al vertice delle classifiche per quanto riguarda gli assist da difensore ma hanno anche acceso l’interesse dei grandi club, Milan in primis. Ma, come sempre, non mancano ostacoli

Obiettivo concreto ma c’è un ostacolo

La strada per portare Tavares in rossonero si presenta irta di sfide. La prima e più significativa è rappresentata dalla volontà della Lazio, e in particolare del suo presidente Claudio Lotito, di trattenere il giocatore. Dopo averlo riscattato dall’Arsenal per una cifra complessiva che potrebbe raggiungere i 9 milioni di euro, la Lazio si prepara a fare muro contro le avances per il giovane terzino. Inoltre, con il 20% della cifra di una futura rivendita destinata all’Arsenal, ogni negoziazione diventa una trama ancora più complessa.

