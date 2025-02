Dalle scuse al nuovo “tradimento” al Milan: Theo via dai rossoneri per un’altra big di Serie A, e non è il Como

Dalle scuse al nuovo “tradimento” al Milan: Theo accostato a una big di Serie A, dopo che il Como a gennaio aveva provato il colpaccio.

Il Milan sta vivendo momenti di grande incertezza dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, con la dirigenza che si trova a dover riflettere su come ripartire. I temi sul tavolo sono tanti e Cardinale ha promesso rinnovamenti sostanziali, ma le decisioni non saranno facili. Tra le incertezze, anche il futuro di Maignan sembra ora in bilico, con le ultime indiscrezioni che dipingono un quadro ben lontano dall’essere rassicurante. Ma non è tutto: a tenere banco è ancora il caso Theo Hernandez, con la situazione del difensore che continua a generare discussioni e incertezze. Il futuro del Milan si fa sempre più complesso, con diverse incognite da risolvere.

Dalle scuse al nuovo “tradimento” al Milan

L’espulsione di Theo Hernandez contro il Feyenoord ha segnato un punto di svolta decisivo nella partita, influenzando negativamente la qualificazione e indirizzandola verso gli olandesi. Il difensore francese, consapevole dell’impatto della sua azione, ha voluto scusarsi pubblicamente attraverso un post sui suoi canali social, esprimendo parole molto sincere e toccanti. Tuttavia, il suo futuro al Milan potrebbe non essere più così certo. Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti, con il suo nome accostato a un possibile trasferimento a una delle big di Serie A. E per chiarire, non si tratta del Como, che aveva provato un assalto concreto a gennaio, ma di un club di livello più alto. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se Theo Hernandez continuerà la sua avventura a Milanello o intraprenderà una nuova sfida.

Theo via dal Milan per un’altra big di Serie A

Edoardo Mecca, attore e speaker radiofonico con buoni contatti nel mondo del calcio, ha rivelato attraverso un post su X una possibile nuova destinazione per Theo Hernandez. Secondo Mecca, se Cambiaso dovesse lasciare la Juventus a giugno, uno dei profili che piace ai bianconeri per rinforzare la difesa è proprio il francese del Milan. Una notizia che, se confermata, alimenterebbe ulteriormente le voci di mercato su Theo, già in bilico dopo le recenti indiscrezioni. Se davvero la Juventus dovesse fare sul serio, si prospetterebbe una sfida di mercato interessante tra i due club rivali.

