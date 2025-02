“No” alla Roma, Conceicao lo vuole al Milan: sarà sfida “all’ultimo sangue” coi giallorossi, la svolta di mercato è “confermata”

“No” alla Roma, Conceicao lo vuole al Milan. Le ultime indiscrezioni rivelano di un possibile duello “all’ultimo sangue” coi giallorossi.

Il Milan si prepara a un cambiamento profondo, con una rivoluzione che riguarda non solo la rosa, ma anche i vertici del club. Cardinale, determinato a ridisegnare il futuro della squadra, sembra intenzionato a stravolgere i piani ai piani alti, portando a scelte forti e impattanti. Questo rinnovamento avrà inevitabili ripercussioni anche sul mercato, con arrivi e partenze che potrebbero sorprendere, inclusi giocatori che oggi sembrano imprescindibili. In vista dell’estate, si prospetta una sfida di mercato ad alta intensità tra Roma e Milan per un obiettivo comune. Entrambe le squadre sembrano infatti pronte a battagliare per assicurarsi un giocatore, con l’intenzione di non lasciarlo scappare. Il mercato rossonero potrebbe essere scosso da nuove trattative ad alta tensione.

Un affare per nulla chiuso: il Milan lo vuole

All’ultimo giorno del calciomercato estivo, Milan e Roma hanno deciso uno scambio di prestiti secchi che ha visto protagonisti Saelemaekers e Tammy Abraham, con scadenza fissata al 30 giugno. Ora, con l’approssimarsi della fine della stagione, i club sono chiamati a discutere il futuro dei giocatori coinvolti. La situazione si rivela particolarmente interessante per il Milan che, secondo quanto trapela, potrebbe considerare l’idea di reintegrare il belga nella propria rosa.

Sfida “all’ultimo sangue” tra Milan e Roma: il punto

Dall’altra parte, la Roma sembra essere la parte più soddisfatta dell’operazione. Il rendimento di Saelemaekers con la maglia giallorossa ha superato le aspettative, posizionando il giocatore come uno dei pilastri su cui il club potrebbe costruire il proprio futuro. Di fronte a questa situazione, emergono voci che suggeriscono il desiderio della Roma di mantenere il belga, valutando sia la possibilità di un ulteriore prestito che quella di un acquisto a titolo definitivo. Il Milan, nel frattempo, non sembra essere in posizione passiva. Con l’arrivo di Sérgio Conceição sulla panchina rossonera, il club cerca di rafforzare la propria formazione in vista della stagione 2025-2026. Saelemaekers, con le sue peculiarità tecniche e la sua versatilità, rappresenta esattamente il tipo di giocatore che potrebbe inserirsi alla perfezione nel 4-4-2 di Conceição, sistematicamente offrendo nuove soluzioni tattiche e colmando eventuali lacune nella squadra.

