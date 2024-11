Il Milan pare abbia le idee chiarissime sul futuro. Quattro rossoneri potrebbero ricevere infatti il ben servito a fine stagione.

Nel cuore della Milano calcistica si agitano le acque con la prospettiva di un rinnovo societario che sembra annunciare la partenza di quattro figure chiave dal glorioso club rossonero. In un momento cruciale, dove la pausa per gli impegni delle Nazionali offre una boccata d’aria fresca a una squadra provata da un fitto calendario di impegni, il Milan si prepara a dire addio a giocatori che hanno vestito con orgoglio la maglia rossonera.

La scelta sembra infatti ormai presa, seppur non ancora ufficialmente, così come appare sempre più chiara la strategia societaria per il futuro. Il mercato estivo potrebbe infatti, a tal proposito, aprire a una nuova piccola rivoluzione.

Un periodo di riflessione

Questo intervallo rappresenta per il Milan non solo un’occasione per recuperare le forze, ma anche per riflettere su una rosa che, nonostante i rinforzi estivi, presenta ancora alcune lacune. La dirigenza e i tifosi sono consapevoli che il mercato di gennaio potrebbe offrire delle opportunità per colmare queste mancanze, anche se i bilanci dell’operato estivo lasciano alcuni dubbi, vista la cessione di promettenti talenti come Daniel Maldini al Monza e Kalulu alla Juventus.

Quattro rossoneri messi alla porta

Per ciò che concerne il mercato in uscita, sembra che il prossimo giugno sia un mese chiave. Diversi giocatori sono in procinto di vedere scadere i loro contratti, e per alcuni di loro, come accaduto in passato a pilastri del calibro di Giroud e Kjaer, il rinnovo appare improbabile. Tra questi – scrive Milanlive.it – spicca la figura del capitano Davide Calabria, per il quale non sembrano esserci movimenti concreti verso una trattativa di rinnovo. Non è solo il capitano a trovarsi in questa fase di incertezza. Anche Alessandro Florenzi, il cui contributo è stato limitato a causa di infortuni, sembra avviato a lasciare il club alla fine della stagione, in un momento in cui il Milan sembra incline a non rinnovare contratti ai giocatori più avanti con l’età. Anche Luka Jovic e Divock Origi sembrano essere sul punto di concludere la loro avventura con il club, con quest’ultimo che potrebbe vedere una rescissione del contratto prima del previsto.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Un futuro da definire

La situazione contrattuale di questi giocatori sottolinea una fase di transizione per il Milan, che deve bilanciare l’esigenza di rinnovamento con la valorizzazione e il rispetto dei contributi dati da ciascuno. La strategia di mercato in uscita riflette così non solo considerazioni economiche e sportive, ma anche l’inevitabile passaggio generazionale all’interno della squadra. Un compito non facile per la dirigenza, che si trova a dover prendere decisioni che influenzeranno il futuro immediato e a lungo termine del club.

