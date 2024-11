Il Milan accelera sul mercato e in vista di gennaio sono già attenzionati 6 profili. Ecco chi sono i nomi scritti sul taccuino di Moncada.

n vista della prossima finestra di mercato di gennaio, il mondo del calcio italiano si anima di voci e progetti, con le grandi squadre che già pianificano mosse strategiche per rinforzarsi. Il Milan, in particolare, non sta a guardare e ha in serbo manovre audaci sia in campo che fuori.

Tra i piani ambiziosi della dirigenza rossonera spicca in primis il sogno di consolidare il proprio reparto difensivo attraverso il rinnovo di un pilastro fondamentale come Theo Hernandez, dimostrando così una visione lungimirante che mira a rafforzare le fondamenta della squadra.

Il rinnovo di Hernandez: una mossa strategica

La questione centrale attorno alla quale ruotano le strategie di mercato del Milan è sicuramente il rinnovo del contratto di Theo Hernandez. I rossoneri, infatti, puntano a blindare il terzino francese con un accordo fino al 2029 del valore di 6 milioni netti a stagione. Tale mossa non solo consoliderebbe la difesa milanese ma potrebbe anche fungere da deterrente per i numerosi club, tra cui il PSG e i top club inglesi, intenzionati a strappare il giocatore alla squadra lombarda.

Il Milan mette “la sesta” per gennaio: i nomi sul taccuino di Moncada

Oltre alla questione Hernandez, il Milan ha messo nel mirino diverse pedine per rivoluzionare il proprio centrocampo. Dalla Serie A e non solo, i nomi sul taccuino della dirigenza spaziano in funzione delle esigenze tecniche e degli scenari di mercato. Tra questi – scrive Calciomercato.it – spicca l’interesse per il talentuoso Belayhane del Verona, valutato attorno ai 10 milioni di euro, e per il danese Morten Frendrup del Genoa, con una quotazione che si aggira sui 20 milioni di euro. Accanto ai già citati Belayhane e Frendrup, emergono altri profili di centrocampisti che attraggono l’attenzione del Milan. Dal Leicester, si valuta Boubakary Soumare, la cui valutazione attuale si attesta sui 15 milioni ma che, avvicinandosi alla scadenza del contratto, potrebbe veder ridurre ulteriormente il suo costo. Non meno interessante è il giovane talento Gourna-Douath del Lipsia, con un costo stimato tra i 12 e i 15 milioni di euro, e Bondo del Monza, seguito con interesse anche da Lazio e Fiorentina e con un cartellino che parte da almeno 10 milioni di euro.

Sfide e strategie di mercato

Il Milan si appresta dunque a un gennaio all’insegna dell’ambizione e della pianificazione, con l’obiettivo di rinforzare il proprio organico e, allo stesso tempo, di segnare un punto fermo attraverso il rinnovo di Hernandez. La strategia rossonera appare duplice: da un lato, blindare i propri gioielli e, dall’altro, puntare su talenti emergenti per costruire un centrocampo all’altezza delle sfide future, tanto in ambito nazionale quanto internazionale. La finestra di mercato di gennaio si preannuncia quindi ricca di colpi di scena e di trattative intense, con il Milan protagonista su più fronti.

