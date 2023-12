Il Milan non sa più vincere in trasferta: il dato da brividi contro le ultime in classifica

Il Milan non sa più vincere in trasferta contro le ultime in classifica. Dopo il pareggio in casa della Salernitana, ultima in classifica, i rossoneri realizzano un altro record negativo.

La banda di Pioli ha vinto solo una delle ultime 6 partite in trasferta contro le ultime in classifica. Nel 2016 contro il Verona finì 1-1, nel 2017 contro il Pescara 1-1, contro il Benevento 2-2, nel 2019 la vittoria contro il Chievo 2-1 e nel 2020 contro la Spal finì 2-2.

The post Il Milan non riesce a battere le ultime in classifica: il dato da brividi in trasferta appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG