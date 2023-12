Marocchi duro sul Milan: «Controllano la palla a 2 all’ora. Gli infortuni sono un problema serio». Le parole dell’ex calciatore

Marocchi ha parlato nel post-partita di Salernitana-Milan a SkySport.

PAROLE – «Manca l’energia Magari a Kjaer che ha 35 anni, gli altri sono tutti giovanissimi. Il bel Milan è molto recente: abbiamo visto il Milan vincere lo Scudetto, arrivare in semifinale di Champions, iniziare bene quest’anno. Ora se provano a controllare la palla lo fanno a 2 all’ora, quando prova ad andare forte succede come stasera, che la partita va fuori controllo. Infortuni? Sono un problema serio, c’è un qualcosa che non va nella gestione tra partite e allenamento, il Milan ha atleti serissimi».

