Il Milan potrebbe rubare il talento all’Atalanta: Furlani, colpo da gigante

Milan, caccia al DS: Furlani valuta i profili top. Obiettivo primavera per pianificare il mercato estivo e il futuro tecnico. Dopo D’Ottavio, una scelta cruciale per i rossoneri.

Il Milan si trova di fronte a una scelta cruciale: individuare il nuovo direttore sportivo che guiderà il club nel prossimo futuro. Dopo l’addio di Antonio D’Ottavio alla fine del 2024, la gestione del mercato di gennaio è stata affidata a un lavoro di squadra tra Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic, una soluzione temporanea che ha evidenziato la necessità di una figura stabile e autorevole. La dirigenza rossonera, con Furlani in testa, sta procedendo con calma, decisa a ponderare ogni opzione per non sbagliare un colpo fondamentale. L’obiettivo è chiaro: entro la primavera il nome deve essere ufficiale, così da dare al prescelto il tempo di pianificare il mercato estivo e, forse, anche la scelta del prossimo allenatore.

Milan, occhi su Tony D’Amico: il re dello scouting che ha fatto grande l’Atalanta

Tony D’Amico, attuale ds dell’Atalanta, è uno dei profili che sta guadagnando terreno. Classe 1980, ha costruito una carriera solida partendo dalle serie minori come calciatore, per poi passare dietro la scrivania con risultati notevoli. A Verona, prima come responsabile scouting e poi come direttore sportivo, ha riportato l’Hellas in Serie A scoprendo talenti come Rrahmani e Amrabat. Dal 2022 a Bergamo, ha preso le redini dopo Sartori e ha firmato colpi di mercato come Hojlund, ceduto per 75 milioni al Manchester United, e Lookman, eroe dell’Europa League vinta dalla Dea. La sua abilità nel coniugare scouting e gestione economica lo rende un candidato ideale per il Milan.

D’Amico al Milan: un sogno possibile, ma la strada è in salita

Il suo arrivo, però, non è scontato. Liberarlo dall’Atalanta significherebbe aprire un negoziato delicato con i Percassi, vista la fiducia che ripongono in lui. Inoltre, il Milan deve decidere se dargli pieni poteri o inserirlo nel sistema attuale, accanto a Moncada e Ibrahimovic. I tifosi sognano un ritorno al vertice: D’Amico potrebbe essere l’uomo giusto, ma la strada è ancora tutta da scrivere.

