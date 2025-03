Milan-Como, formazioni ufficiali: Conceicao cambia modulo e lascia il big ancora in panchina. Le scelte del mister per il match di San Siro.

Oggi il Milan scenderà in campo alle 18:00 contro il Como, squadra allenata da Cesc Fàbregas. Una partita fondamentale per proseguire la corsa verso un posto in Europa, con la squadra rossonera che non può permettersi passi falsi. La settimana è stata complessa per il Milan, tra voci di mercato e incertezze sul futuro del Club. In particolare la voce che ha scatenato maggiore attenzione è quella relativa a un clamoroso e doloroso addio di Ibra a fine stagione. Nonostante le difficoltà, il Milan dovrà concentrarsi solo sul campo per ottenere i tre punti.

Milan-Como: la sfida nella sfida

La gara di andata con il Como fu particolarmente complessa per gli uomini di Conceição, che riuscirono a ottenere i tre punti solo dopo una difficile rimonta nel secondo tempo. Oggi, però, sottovalutare l’avversario sarebbe un grave errore. La classifica impone assolutamente i tre punti, fondamentali per mantenere viva la speranza di una qualificazione europea. Conceição, consapevole dell’importanza di questo match, conta di ritrovare quella compattezza di gruppo che ha contraddistinto il Milan in momenti cruciali. La squadra dovrà dare il massimo per affrontare al meglio il rush finale, con l’obiettivo di regalare altre emozioni ai tifosi.

Formazioni ufficiali: le scelte di Conceicao

MILAN (4-1-4-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Bondo; Pulisic, Musah, Reijnders, R. Leão; Giménez. A disposizione: Sportiello, Torriani, Florenzi, Álex Jiménez, Pavlović, Terracciano, Tomori, Fofana, Loftus-Cheek, Chukwueze, João Félix, Sottil, Abraham, Jović. Allenatore: Conceição.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Goldaniga, Kempf, Álex Valle; Caqueret, Da Cunha; Nico Paz, Diao, Strefezza; Cutrone. A disposizione: Reina, Dossena, Iovine, Jack, Moreno, Van der Brempt, Vojvoda, Alli, Engelhardt, Perrone, Sergi Roberto, Douvikas, Fadera, Gabrielloni, Ikoné. Allenatore: Fàbregas

