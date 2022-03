I rossoneri fanno sul serio, convinti dalla grande stagione dell’attaccante calabrese. Ecco le cifre dell’operazione.

Secondo le indiscrezioni di mercato raccolte da Il Milanista, il club rossonero sta pensando a Domenico Berardi del Sassuolo. Un vecchio pallino di Stefano Pioli che finalmente potrebbe avere il tanto atteso rinforzo. Il Sassuolo chiede per il calciatore azzurro 30 milioni di euro.

Berardi sarebbe naturalmente titolare largo a sinistra in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3. In questo senso a rischiare il posto sarebbero Messias e Saelemaekers, con quest’ultimo che non sta riuscendo a confermare i buoni propositi di inizio stagione. Il Milan vuole rinforzarsi e l’arrivo di un calciatore d’esperienza aiuterebbe anche il gruppo in termini di mentalità. Domenico Berardi è un obiettivo concreto dei rossoneri.

