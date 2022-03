La valutazione dell’ad Carnevali dei due gioielli è distante dall’idea dell’Inter. Ecco come sbloccare la situazione.

Il Sassuolo non lascerà partire a cuor leggero i suoi gioielli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’inflazione ha colpito anche Scamacca e Frattesi. Come rivelato dall’ad Carnevali, 65 milioni di euro per la coppia potrebbero non bastare. Una follia? Può darsi. Di sicuro la squadra neroverde è in una posizione di forza e ora tocca all’Inter fare la sua mossa.

Il Milan ha lanciato segnali ma sembra indietro. La società interista ora deve stringere: si cercano contropartite per abbassare una valutazione distante dai piani della famiglia Zhang. Scamacca e Frattesi vedono il loro prezzo aumentare e continuano a stupire in campo. L’Inter deve chiudere in fretta per evitare un gioco al rialzo.

